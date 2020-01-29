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Güncel

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı

İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle kent genelinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 'Cep Trafik' verilerine göre şu dakikalarda trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı.

AA29.01.2020  20:59 - Güncelleme: 29.01.2020  20:59


İstanbul'da akşam saatlerinde ara ara etkisini gösteren yağış nedeniyle yoğun trafik etkili oldu. Trafik yoğunluğu saat 18.50'de yüzde 83'lere kadar ulaştı.

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. D-100 Karayolu TEM Otoyolu'nda uzun araç kuyrukları oluştu.

İlerlemekte güçlük çeken sürücüler uzun süre trafikte beklemek zorunda kaldı. Yoğunluk Anadolu yakasında Maltepe D-100'de etkili olurken, D-100 Karayolu'nun Okmeydanı ve Çağlayan mevkiilerinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Bazı ambulansların trafikte kaldıkları gözlendi. Öte yandan trafikten kaçmak isteyenler metrobüse yöneldi. Okmeydanı Perpa metrobüs durağında da kısa süreli yoğunluk oluştu.

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