AJANSLAR 24 Ocak 2022 Pazartesi 14:53 - Güncelleme: 24 Ocak 2022 Pazartesi 15:43

Hava sıcaklığının Türkiye'nin kuzeybatısı ile güneydoğu kesimlerde mevsim normallerinin 4-6 derece altında olacağını belirten Meteoroloji Genel Müdürlüğü, "Yağışların; İstanbul'un kuzey ve batısı ile boğaz çevresi, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey kesimleri, Balıkesir ve Bursa'nın Marmara'ya bakan kıyı ilçeleri, Antalya'nın doğusunun iç ve yüksek kesimleri ile Konya, Karaman, Adıyaman, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan ve Bingöl çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzeyinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, tipi şeklinde Kar Yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" şeklinde açıklama yaptı.

Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa, hamleli 90 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiğini belirten Meteoroloji, ağaç ve direk devrilmesi ile çatı uçması gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. İstanbul'da halen aralıklarla devam eden kar yağışlarının il genelinde etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat hamleli 90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden, İstanbul'un kuzey ve batı kesimleri ile boğaz çevresinde yoğun olmak üzere deniz etkili kar yağışlarının aralıklarla kentte etkisini sürdürmesi bekleniyor. Özellikle köprü ve viyadükler başta olmak üzere il genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. İstanbul Boğazı'nın Karadeniz'e bakan girişi ve boğaz hattı boyunca, deniz ulaşımı bakımından görüş mesafesinde azalma ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

3 GÜN ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da cuma akşam saatlerinden itibaren etkili olan soğuk hava ve kar yağışının 3 gün boyunca aralıklarla devam etmesinin tahmin edildiğini belirtmiş ve "İstanbul'da halen aralıklarla devam eden kar yağışlarının önümüzdeki 3 gün boyunca il genelinde etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. İstanbul'un kuzey ve batı kesimleri ile boğaz çevresinde yoğun olmak üzere deniz etkili kar yağışlarının 3 gün boyunca aralıklarla kentte etkisini sürdürmesi bekleniyor" şeklinde uyarıda bulunmuştu.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA TÜM UÇUŞLAR DURDURULDU

İstanbul Havalimanı'nda yoğun kar yağışı nedeniyle iniş ve kalkışlar saat 18.00'a kadar durduruldu.

MARMARA'NIN GÜNEYİNE KUVVETLİ VE RÜZGAR UYARISI

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; Balıkesir'in kuzey ilçelerinde ( Marmara Adası, Erdek, Bandırma, Gönen, Manyas, Susurluk) bu akşam saatlerinden sonra görülecek olan kar

yağışlarının; yer yer kuvvetli kuzeyli rüzgar (30-50 km/sa) ile birlikte, orta kuvvette (5 ila 15cm) olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Kuvvetli rüzgar ve tipinin bu akşam saat 21:00 ile sabah 06:00 saatleri arasında etili olması bekleniyor" açıklaması yapıldı.

PROF. DR. ORHAN ŞEN: BUZLANMA VE DONA DİKKAT!

CNN Türk Meteoroloji danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Twitter hesabından İstanbul'daki kar yağışına ilişkin açıklama yaptı. Şen, "Bugün İstanbul'un genelinde kar var. Kuvvetli poyraz ile kuzey ve batı kesimleri ile Boğaz çevresinde yoğun... Özellikle köprü ve viyadükler başta olmak üzere il genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı görülecek" uyarısında bulundu.

"Bugün Kocaeli ve Sakarya'nın kuzeyi, Balıkesir ve Bursa'nın Marmara'ya bakan kıyı ilçeleri, Antalya'nın doğusunun iç ve yüksek kesimleri ile Konya, Karaman, Adıyaman, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan ve Bingöl çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzeyinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar görülecek" diyen Şen, Antalya ve Muğla'da da kar yağışı görüleceğini belirtti. Şen, "Bugün akşam saatlerinde karla karışık yağmur şeklinde başlayacak. Gece kar yağışına dönecek" ifadelerini kullandı.

AFAD: ZORUNLU OLMADIKÇA YOLA ÇIKMAYIN

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), ülke genelinde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşlardan meteorolojik uyarıları takip ederek, zorunlu olmadıkça yola çıkmamalarını istedi.

AFAD tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde yaşanan aşırı kar yağışları nedeniyle kapalı bulunan yolların açılması ve vatandaşlara yardım ulaştırılması için AFAD koordinasyonunda Karayolları, Emniyet, Jandarma, 112, belediye, İl Özel İdare, Türk Kızılay, UMKE ve STK ekiplerinin çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi. Vatandaşların zorunlu olmadıkça yola çıkmaması istenen açıklamada, "Gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında ilgili çalışma gruplarından toplamda 72 bin 81 personel, 33 bin 450 araç, makine ve teçhizat görevlendirilmiştir. Düzce, Bolu, Sakarya, Aksaray, Şanlıurfa, Erzincan ve Sivas'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 bin 750 vatandaşımız yurtlarda misafir edilmiştir. Yurt genelinde 4 bin 603 kişinin mahsur kaldığı yerden alınarak güvenli bölgelere sevki sağlanmıştır. Bin 340 sıcak Yemek, 32 bin 95 içecek, 15 bin 480 kumanya ve 20 bin 680 ikramlık dağıtımı yapılmıştır. Vatandaşlarımızın meteorolojik uyarıları takip ederek, bu uyarılar doğrultusunda zorunlu olmadıkça yola çıkmaması önem taşımaktadır. Olumsuz hava koşullarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.

İSTANBUL'DA KAR NEDENİYLE BUGÜN KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA MESAİ 15.30'DA BİTECEK

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, akşam saatlerinde beklenen yoğun kar nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinin 15.30'da biteceğini duyurdu.

Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgiye göre, İstanbul'da kar yağışı akşam saatlerinde yoğunlaşacaktır. Ulaşımdaki aksamalar dikkate alınarak kamu kurum ve kuruluşlarında, nöbetçi personel bırakılmak suretiyle mesailer, 15.30'da sona erecektir." ifadelerini kullandı.