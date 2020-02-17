İstanbul'da tütün operasyonu

AA 17 Şubat 2020 Pazartesi15:39 - Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 15:39

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak tütün ve tütünün işlenerek satışa hazır hale getirildiği imalathaneye baskın düzenledi.

İmalathanede yapılan aramada, yaklaşık 2,5 ton kaçak tütün ve tütünün işlenerek sahte nargile tütünü olarak satışa hazır hale getirildiği ürün ele geçirildi.

Operasyonda suçüstü yakalanan M.Y ve Ö.K gözaltına alındı.

Şüphelilerin ünlü nargile tütünü markalarının sahtelerini de üreterek satmayı planladığı belirtildi.

Polis ekiplerinin imalathanedeki incelemesi sürüyor.