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Güncel

İstanbul'da uluslararası casusluk faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon: 33 gözaltı

Uluslararası casusluk faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, İstanbul merkezli 8 ilde yapılan operasyonlarda 33 şüpheli yakalandı.

IHA2 Ocak 2024 Salı 11:22 - Güncelleme:
İstanbul'da uluslararası casusluk faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon: 33 gözaltı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uluslararası casusluk faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, İsrail İstihbarat Servisi'nin Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklu kişilere yönelik keşif, takip, darp, adam kaçırma gibi işler yapmayı amaçladığı bilgisine ulaşıldı. Konuya ilişkin uluslararası casusluk faaliyetleri içerisinde olabileceği belirlenen toplam 46 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli 8 ilde 57 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 33 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.

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