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İstanbul'da uyuşturucu operasyonları... Ağır darbe vuruldu

İstanbul'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen üç ayrı operasyonda, 550 kilogram skunk, 15 kilogram afyon sakızı ve 10 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası bağlantısı olan bir şebekenin yurt dışından gelen yüklü miktardaki uyuşturucuyu piyasaya süreceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Bakırköy, Küçükçekmece ve Fatih'te 15-22 Temmuz arasında düzenlenen operasyonlarda, 1'i İranlı 8 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 550 kilogram skunk, 15 kilogram afyon sakızı ve 10 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheli tutuklandı.

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