İstanbul'da uyuşturucu operasyonları... Ağır darbe vuruldu
İstanbul'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen üç ayrı operasyonda, 550 kilogram skunk, 15 kilogram afyon sakızı ve 10 kilogram metamfetamin ele geçirildi.
- AA
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası bağlantısı olan bir şebekenin yurt dışından gelen yüklü miktardaki uyuşturucuyu piyasaya süreceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Bakırköy, Küçükçekmece ve Fatih'te 15-22 Temmuz arasında düzenlenen operasyonlarda, 1'i İranlı 8 kişi gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda, 550 kilogram skunk, 15 kilogram afyon sakızı ve 10 kilogram metamfetamin ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheli tutuklandı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.