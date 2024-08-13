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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 43 kişi tutuklandı

İstanbul'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 43 şüpheli tutuklandı.

AA13 Ağustos 2024 Salı 09:30 - Güncelleme:
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 43 kişi tutuklandı
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokaklarda uyuşturucu satan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Zanlıların kimlik ve adreslerini tespit eden ekipler, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 46 şüpheliyi gözaltına aldı.

43 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yapılan aramalarda ise çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 3 ruhsatsız tabanca, tüfek, bunlara ait mermi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 13 bin 70 lira, 20 dolar ve 100 avro ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 43'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 2'si adli kontrol hükümleri uygulanarak, biri ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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