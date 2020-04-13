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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı.

AA13 Nisan 2020 Pazartesi 14:23 - Güncelleme: 13 Nisan 2020 Pazartesi 14:27
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Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Orta Mahalle Akman Sokak'ta uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu sokağı gözlem altında tutan ekipler, Hasan T, Mehmet Ç. ve Semih Ş'yi uyuşturucu alışverişi yaparken suç üstü yakaladı.

Şüphelilerin üst aramasında kağıt fişekler içerisinde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Satış yapan Hasan Ş. ifadesinde, uyuşturucuları Altıntepsi Mahallesi Plevne Caddesi'ndeki bir evden aldığını söyledi.

Belirtilen adrese yapılan baskında ise Arif P, Onur G. ve Orhan K. gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve evde yapılan aramada kağıt fişekler içerisinde 24 parça bonzai ele geçirildi.

Emniyette işlemleri süren 6 şüphelinin, çoğu uyuşturucudan toplam 58 suç kaydının olduğu öğrenildi.

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