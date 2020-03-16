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Güncel

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik operasyon yaptı. Özel Harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

DHA16 Mart 2020 Pazartesi 06:58 - Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 06:58
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Arnavutköy'de narkotik ekipleri tarafından daha önceden belirlenen adreslere saat 06:00 sıralarında operasyon yapıldı. Özel Harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. İmrahor Mahallesi'nde baskın yapılan Kayyum Sokak'taki iki katlı binanın birinci katına girdi.

ÖZEL HAREKAT DESTEKLİ OPERASYON

Baskın yapılan adreslerden biri Anadolu Mahallesi Yaşar Kemal Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın giriş katı ve birinci katı oldu. Özel harekat ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri altında girdiği binada arama ve gözaltı işlemleri devam ediyor.

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