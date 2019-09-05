İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Mobil Park Timleri, 24 Ağustos'ta Ardıçlı Mahallesi'nde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçta, 1 kilo 40 gram skunk, şüpheliler A.K. (25) ve Ahmet K'nin (29) üzerinde de 2 gram skunk, bin 400 lira ve 20 avro bulundu.

Ahmet K'nin Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'ndeki evinde ise 18 kilo 720 gram skunk ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Ahmet K. tutuklandı.