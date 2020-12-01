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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da sabah saatlerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

DHA01 Aralık 2020 Salı 07:28 - Güncelleme: 01 Aralık 2020 Salı 07:28
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları uzun süreli teknik ve fiziki takibin sonucunda kimliklerini belirledikleri uyuşturucu satıcılarını yakalamak için harekete geçti. Sabah saatlerinde eş zamanlı olarak çok sayıda adrese operasyon yapıldı. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'deki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilere ait adreslerde yapılan arama uyuşturucu madde ele geçirildi.

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