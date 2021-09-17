İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

DHA 17 Eylül 2021 Cuma 16:17 - Güncelleme: 17 Eylül 2021 Cuma 16:17

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şişli Mecidiyeköy Mahallesi Ortaklar Caddesi'nde dün öğlen saatlerinde lüks marka otomobilin hız yaptığı ve aracın içerisinde uyuşturucu madde bulunduğu yönünde ihbar aldı. Trafik polisleri tarafından otomobilin önü kesildi. Aracı takip eden narkotik polisleri, şüphelileri otomobilden indirerek, arama yaptı. Otomobilde yapılan aramalarda 50 kilogram metanfetamin valizlere gizlenmiş halde ele geçirildi. Araçta bulunan İran uyruklu E.O., M.J., A.A.H., ve M.K., isimli 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin yine Şişli'de kaldıkları adrese yapılan baskında 25 kilogram metanfetamin daha bulundu. Şüphelilerin aracına ve evlerine yapılan baskınlarda 6 valizin içerisine gizlenmiş toplam 75 kilogram metanfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, operasyon anı kameraya yansıdı.