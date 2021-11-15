İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

DHA 15 Kasım 2021 Pazartesi 12:31 - Güncelleme: 15 Kasım 2021 Pazartesi 12:31

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, 30 Ekim ve 8 Kasım tarihleri arasında Bahçelievler ve Şişli'de uyuşturucu operasyonları düzenledi.

Operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 128 bin extacy hap ele geçirilirken, Şişli'de bir kargo firmasında lokum kutularına gizlenmiş şekilde yurt dışına gönderilmek üzere 9 kilo 172 gram kokain, 1 kilo 960 gram metamfetamin maddesi, 6 adet hassas terazi, ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyon anları kameralara yansırken, gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ele geçirilen uyuşturucu maddele İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinde sergilendi.