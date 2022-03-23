İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

DHA 23 Mart 2022 Çarşamba 10:48 - Güncelleme: 23 Mart 2022 Çarşamba 10:48

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Eyüpsultan, Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Bağcılar ve Esenyurt'ta bu sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. 4 şüpheli yakalandı. 3 şüphelinin farklı suçlardan cezaevinde olduğu tespit edilirken, 3 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Operasyonlarda, sentetik cannobinoid (bonzai), taş kokain, metamfetamin, eroin ve esrar ele geçirildi.