İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Mart 2022 Salı / 26 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,8356
  • EURO
    16,3114
  • ALTIN
    916.589
  • BIST100
    2172.48
Güncel

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik beş ilçede helikopter destekli operasyon düzenlendi.

AA29 Mart 2022 Salı 07:01 - Güncelleme: 29 Mart 2022 Salı 07:50
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında, Bağcılar merkezli Zeytinburnu, Başakşehir, Eyüpsultan ve Esenler ilçelerinde, 33 şüpheliyi yakalamak için 29 adrese şafak operasyonu gerçekleştirildi.

Adreslerde, özel harekat polislerinin de katıldığı aramalarda, bir miktar uyuşturucu madde bulundu.

Operasyonda gözaltına alınan çok sayıda şüpheli, sağlık kontrolünün ardından ifade işlemleri için emniyete götürülecek.

  • uyuşturucu operasyonu
  • şafak operasyonu
  • gözaltı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.