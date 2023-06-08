İSTANBUL 24°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Haziran 2023 Perşembe / 20 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,3697
  • EURO
    25,2723
  • ALTIN
    1462.6
  • BIST100
    5568.54
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Güncel

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda, 16 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

IHA8 Haziran 2023 Perşembe 09:23 - Güncelleme:
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
ABONE OL

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı birimler, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Uyuşturucu tacirlerine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde önceki gün Sancaktepe, Sultanbeyli, Bahçelievler ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Çok sayıda adrese yapılan baskında 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bu kişilerin ev ve işyerleri ile araçlarında yapılan aramalarda 7 kilo 10 gram bonzai olarak bilinen sentetik kannabinoid, 1 kilo 950 gram marihuana, 4 bin 204 uyuşturucu hap, hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 7 bin 430 lira para ile bir av tüfeği ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde yakalanan 16 şüpheli, sorgulanmak üzere İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü. Zanlılar, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan adli makamlara sevk edilecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.