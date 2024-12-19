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İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 69 zanlı gözaltına alındı

İstanbul'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 69 zanlı gözaltına alındı.

AA19 Aralık 2024 Perşembe 09:54 - Güncelleme:
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 69 zanlı gözaltına alındı
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında, Esenyurt'ta belirledikleri adreslere ve araçlara eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polisleri, operasyon yapılan adreslerdeki sokakların giriş ve çıkışlarında güvenlik önlemi aldı.

Bazı adreslere koçbaşı kullanılarak girilen operasyonda 69 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda uyuşturucu maddelerin yanı sıra 2 ruhsatsız tabanca, 94 mermi, 7 hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

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