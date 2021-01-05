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İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına operasyon

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 36 şüpheli yakalandı.

AA05 Ocak 2021 Salı 07:52 - Güncelleme: 05 Ocak 2021 Salı 07:52
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İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik 4 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından Esenyurt, Büyükçekmece, Avcılar ve Beylikdüzü'nde belirlenen 38 adrese özel harekat polislerinin de desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 36 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

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