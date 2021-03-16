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Güncel

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik geniş çaplı operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik geniş çaplı operasyon başlattı. Operasyonda çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

DHA16 Mart 2021 Salı 07:01 - Güncelleme: 16 Mart 2021 Salı 07:01
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İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Küçükçekmece ve Arnavutköy ilçelerinde daha önceden tespit edilmiş birçok adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Sabah saat 06.00 sıralarında başlayan operasyonda 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcıları hedef alındı. Helikopter destekli yapılan operasyona Özel Harekat ekipleri de katıldı.

POLİS KÖPEKLİ ARAMA

Narkotik ekipleri daha önce yaptıkları bir yıllık çalışmalar neticesinde tespit ettikleri 52 şüphelinin kaldığı adresleri tek tek belirledi. Sabah saatlerinde de operasyon başladı. Ekipler belirlenen adreslere girerken bazı adreslerde polis köpekleriyle arama yaptı. Çok sayıda şüpheli gözaltına alarak sorgulanmak üzere emniyete götürdü.

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