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İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

AA26 Nisan 2023 Çarşamba 15:36 - Güncelleme:
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon
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İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokaklarda uyuşturucu satan ve "torbacı" olarak tabir edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Bu çerçevede Zeytinburnu, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Esenyurt, Sultangazi, Üsküdar, Ümraniye ve Pendik'te eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 20 zanlıyı yakaladı.

Operasyonda yapılan aramalarda ise 29 bin 28 uyuşturucu hap, 23 sentetik ecza hapı, 5 kilo 370 gram uyuşturucu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 88 bin 360 lira ve 100 dolar ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü

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