İstanbul'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlarının önlenmesi, şüphelilerin yakalanarak olayların aydınlatılması amacıyla çalışma yaptı.

Bağcılar'da 28 Kasım'da uygulama yapan ekiplerin şüphe üzerine durdurduğu A.M'nin (30) üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelinin sorgusunda, uyuşturucu maddenin Bahçelievler Şirinevler Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinden alındığı tespit edildi. Ekiplerce bu iş yerine düzenlenen operasyonda, Y.E.D. (30), N.K. (30), C.D. (35) ve E.U. (25) yakalandı.

Adreste yapılan aramada, 68,7 gram esrar, 62 uyuşturucu hap, 180 gram metamfetamin, 5 cep telefonu, hassas terazi, 16 bin 700 lira, ruhsatsız tabanca ve 4 fişek ele geçirildi.

Şüphelilerden A.M, C.D, ve E.U. hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem yapılırken, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edilen Y.E.D. tutuklandı, N.K. hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.