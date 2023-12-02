İSTANBUL 20°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Aralık 2023 Cumartesi / 20 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9208
  • EURO
    31,485
  • ALTIN
    1924.11
  • BIST100
    8026.27
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
Güncel

İstanbul'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

İstanbul'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı.

AA2 Aralık 2023 Cumartesi 15:19 - Güncelleme:
İstanbul'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlarının önlenmesi, şüphelilerin yakalanarak olayların aydınlatılması amacıyla çalışma yaptı.

Bağcılar'da 28 Kasım'da uygulama yapan ekiplerin şüphe üzerine durdurduğu A.M'nin (30) üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelinin sorgusunda, uyuşturucu maddenin Bahçelievler Şirinevler Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinden alındığı tespit edildi. Ekiplerce bu iş yerine düzenlenen operasyonda, Y.E.D. (30), N.K. (30), C.D. (35) ve E.U. (25) yakalandı.

Adreste yapılan aramada, 68,7 gram esrar, 62 uyuşturucu hap, 180 gram metamfetamin, 5 cep telefonu, hassas terazi, 16 bin 700 lira, ruhsatsız tabanca ve 4 fişek ele geçirildi.

Şüphelilerden A.M, C.D, ve E.U. hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem yapılırken, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edilen Y.E.D. tutuklandı, N.K. hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

  • uyuşturucu ticareti
  • tutuklama
  • gözaltı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.