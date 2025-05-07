İstanbul'da düzenlenen dev uyuşturucu operasyonunda, yaklaşık 15 ton bonzai üretimine yetecek ham madde ile 8 milyon 401 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Silivri, Bağcılar, Bahçelievler ve Başakşehir ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 2'si yabancı uyruklu 16 şüpheli yakalandı.

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