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İstanbul'da uyuşturucuya büyük darbe

İstanbul'un 4 ilçesinde gerçekleştirilen baskınlarda, 15 ton bonzai üretimine yetecek ham madde ile milyonlarca uyuşturucu hap ele geçirildi. 2'si yabancı uyruklu 16 zehir taciri gözaltına alındı.

HABER MERKEZİ7 Mayıs 2025 Çarşamba 10:22 - Güncelleme:
İstanbul'da uyuşturucuya büyük darbe
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İstanbul'da düzenlenen dev uyuşturucu operasyonunda, yaklaşık 15 ton bonzai üretimine yetecek ham madde ile 8 milyon 401 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Silivri, Bağcılar, Bahçelievler ve Başakşehir ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 2'si yabancı uyruklu 16 şüpheli yakalandı.

AYRINTILAR GELİYOR...

  • uyuşturucu operasyonu
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