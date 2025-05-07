İstanbul'da düzenlenen dev uyuşturucu operasyonunda, yaklaşık 15 ton bonzai üretimine yetecek ham madde ile 8 milyon 401 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Silivri, Bağcılar, Bahçelievler ve Başakşehir ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 2'si yabancı uyruklu 16 şüpheli yakalandı.
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"İstanbul'da 15 Ton Bonzai üretilebilecek Ham Madde Ele Geçirdik"— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 7, 2025
Silivri, Bağcılar, Bahçelievler ve Başakşehir'de düzenlediğimiz operasyonlarda;
�� 144 Kg Uyuşturucu Madde (yaklaşık 15 Ton Bonzai üretilebilecek),
��8 Milyon 401 Bin adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi.
➡️ 2'si... pic.twitter.com/TGBTH1b6Lj