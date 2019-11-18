İstanbul'da vapur seferleri normale döndü
İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle iptal edilen vapur seferleri normale döndü.
- AA
Şehir Hatları AŞ'den yapılan açıklamada, "Değerli yolcularımız, yoğun sis nedeniyle yapılamayan seferlerimiz normale dönmüştür. Anlayışınız için teşekkür ederiz." denildi.
İstanbul Boğazı'nda sabah etkili sis nedeniyle Eminönü-Üsküdar, Üsküdar-Eyüp, İstinye-Çubuklu Arabalı, Boğazdan Geliş/Boğaza Gidiş, Anadolukavağı-Üsküdar, Rumelikavağı-Eminönü, Sarıyer-Rumelikavağı-Anadolukavağı, Küçüksu-Beşiktaş-Kabataş, Çengelköy-İstinye, Küçüksu-İstinye ve Üsküdar-Ortaköy vapur seferleri iptal edilmişti.
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