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İstanbul'da vapur seferlerine elverişsiz hava koşulları engeli

İstanbul'da olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı vapur seferleri iptal edilirken bazı hatlarda da gecikmeler yaşanıyor.

AA3 Aralık 2023 Pazar 12:07 - Güncelleme:
İstanbul'da vapur seferlerine elverişsiz hava koşulları engeli
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Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları sebebiyle bazı seferlerin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı belirtildi.

Açıklamada, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş seferlerinin Moda İskelesi'ne, Beşiktaş-Adalar, Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Hasköy-Sütlüce-Eyüp seferlerinin Hasköy İskelesi'ne, Üsküdar-Haliç seferlerinin ise Hasköy İskelesi'ne uğramayacağı kaydedildi.

Seferlerde gecikmeler yaşandığı aktarılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları sebebiyle Aşiyan uğramalarının ikinci bir duyuruya kadar Bebek İskelesi üzerinden yapılacağı bildirildi.

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