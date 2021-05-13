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İstanbul'da vatandaşlar Türk Kızılay'a kan bağışında bulunuyor

İstanbul'da vatandaşlar, Ramazan Bayramı boyunca açık olacak Türk Kızılay kan merkezleri ve ilçelerdeki bağış tırlarında kan veriyor. Kızılay kan merkezleri, bağış çadırı ve tırları saat 11.00 ile 19.30 arasında hizmet veriyor.

AA13 Mayıs 2021 Perşembe 15:46 - Güncelleme: 13 Mayıs 2021 Perşembe 15:46
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Kovid-19 salgını, ramazan ayı ve "tam kapanma" süreci kan bağışlarını olumsuz etkilerken, Türkiye'nin ulusal kan stoklarında önemli azalma oldu.

Kızılay, eksilen kan stoklarını yerine koyabilmek için Ramazan Bayramı'nda kan merkezlerini açık tutma kararı aldı. Bu kapsamda, www.kanver.org üzerinden randevu alanlar, kendilerine en yakın kan bağış merkezine giderek kan verebiliyor.

Bağışta bulunacakların randevu alırken kendilerine gönderilen kısa mesajı kontrol noktalarında polis ekiplerine göstermeleri muafiyet için yeterli oluyor.

Kızılay kan merkezleri, bağış çadırı ve tırları saat 11.00 ile 19.30 arasında hizmet veriyor.

Maltepe ve Üsküdar'daki bağış tırlarında, vatandaşlar kan verdi.

Esenyurt Meydanı'nda kan vermek isteyenler çadırın önünde yoğunluk oluşturdu.

Kan bağışında bulunan İlyas Özdemir, "Kan stokunu duyunca bunu bir vatandaşlık görevi olarak gördüm ve kan vermeye geldim. Sonuçta bizim de bir gün kan ihtiyacımız olabilir." dedi.

Osman Aydın ise kan vermenin sağlıklı olduğunu belirterek, herkese kan vermeleri çağrısında bulundu.

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