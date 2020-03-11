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İstanbul'da vatandaşlardan toplu ulaşımda maskeli önlem

TÜRKİYE'de ilk koronavirüs vakasnın tespit edilmesinin ardından İstanbul'da bu sabah toplu ulaşımda vatandaşların maskeli önlem aldığı görüldü.

DHA11 Mart 2020 Çarşamba 08:40 - Güncelleme: 11 Mart 2020 Çarşamba 08:40
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı basın toplantısında Türkiye'de ilk "Koronavirüs" vakasının görüldüğünü duyurmuştu. Sabah saatlerinde işe gitmek isteyen bazı İstanbulluların, önlemlerini alarak evden dışarı çıktı. Metrobüse binen bazı vatandaşaların maske takıp el dezenfektanı kullandığı görüldü. Altunizade metrobüs durağında Enes Tuncer, "Tedbirimi önceden alıyorum. Metrobüse binicem. Okulların tatil olmasını istiyorum" dedi. Gökhan Kılıçaslan ise, "Ciddi bir salgın var dünya çapında. Herkesin gerekli önlemi almasını istiyorum. Toplu ulaşımı kullanıcam. Herkesin önlemini almasını istiyorum" diye konuştu.

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