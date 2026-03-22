  • İstanbul'da virajı alamadı, ağaca çarptı: Sürücü araç içinde bulunamadı
Güncel

İstanbul'da virajı alamadı, ağaca çarptı: Sürücü araç içinde bulunamadı

Pendik Güzelyalı Mahallesi'nde, E-5 karayolundan yan yola bağlanmak isteyen sürücü virajı alamayarak ağaçlık alana girdi. Ekiplerin yaptığı incelemede sürücünün araç içerisinde olmadığı; araç çevresinde bulunan kanlı pansuman bezlerinden ise sürücünün yaralı olduğu ve olay yerinde müdahale edildiği anlaşıldı.

IHA22 Mart 2026 Pazar 08:57
Kaza, sabah saatlerinde Pendik Güzelyalı Mahallesi'nde yan yol üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 NBE 392 plakalı otomobil sürücüsü, E-5'ten yan yola bağlandığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek ağaçlık alana girdi.

SÜRÜCÜ ARAÇTA BULUNAMADI

Araç, bir ağaca çarparak durdu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede sürücünün araç içerisinde olmadığı; araç çevresinde bulunan kanlı pansuman bezlerinden ise sürücünün yaralı olduğu ve olay yerinde müdahale edildiği anlaşıldı. Polis ekipleri tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

