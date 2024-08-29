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  • İstanbul'da yabancı uyruklu çocuğa şiddet uygulayan şahıs gözaltına alındı
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İstanbul'da yabancı uyruklu çocuğa şiddet uygulayan şahıs gözaltına alındı

İstanbul Yenikapı-Hacıosman metrosunda yabancı uyruklu bir çocuğu darp eden kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

AA29 Ağustos 2024 Perşembe 16:37 - Güncelleme:
İstanbul'da yabancı uyruklu çocuğa şiddet uygulayan şahıs gözaltına alındı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, metroda yabancı uyruklu bir çocuğa şiddet uygulayan kişiyle ilgili görüntülerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince incelendiğini belirtti.

Yapılan araştırmalar sonrasında olayın Yenikapı-Hacıosman M2 metrosunda meydana geldiğinin, çocuğa şiddet uygulayan kişinin ise 41 yaşındaki D.A. olduğunun tespit edildiğini aktaran Yerlikaya, "Şüpheli şahıs bugün gözaltına alınmıştır. Çocuklar dünyanın en masum varlıkları, en büyük zenginliğimizdir. Çocuklara yönelik şiddet asla kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

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