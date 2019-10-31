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İstanbul'da sağanak yağış! Yollar göle döndü!

Sarıyer'de sağanak nedeniyle bir evde su baskını yaşandı.

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İstanbul'da etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor. 
 
 
Sağanak nedeniyle Sarıyer'de bazı rögar kapaklarının taşması nedeniyle yollarda su birikintiler oluştu. 
 
 
Yağış sebebiyle Maden Mahallesi Çırçır Deresi Sokağı'ndaki bir evi de su bastı.
 
 
Bölgeye gelen belediye ekipleri, taşan kanalizasyonlarda temizlik çalışması yaptı. 
 
 
Su birikintilerinin oluştuğu yollarda araçlar güçlükle ilerlerken, belediye ekipleri de suyun tahliye edilmesi için çalışma başlattı. 

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