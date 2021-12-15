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İstanbul'da yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğunda artış yaşanıyor

İstanbul'da akşam saatlerinde bazı bölgelerde yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu arttı.

AA15 Aralık 2021 Çarşamba 18:49 - Güncelleme: 15 Aralık 2021 Çarşamba 18:50
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Kentte D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun bazı noktalarında yağışlı havanın etkisiyle trafikte aksamalar yaşanırken, evlerine gitmeye çalışan vatandaşlar, toplu taşıma araçları ve duraklarda yoğunluk oluşturuyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Avrupa Yakası'na geçişlerde yoğunluk yaşanıyor.

D-100 kara yolu Kartal-Maltepe ile Bostancı-Göztepe kavşakları arasında, TEM Otoyolu Samandıra kavşağı ile Çamlıca gişeler arasında da trafiğin durma noktasına geldiği görüldü.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Ankara istikametinde Avcılar mevkisinden başlayan trafik, Haliç Köprüsü çıkışına kadar devam ederken, tersi istikamette İncirli-Çobançeşme mevkileri arasında trafikte aksamalar yaşanıyor.

Hadımköy ve Haramidere'den TEM Otoyolu'na bağlantı yollarında trafik bazı noktalarda yavaşlıyor.

TEM Otoyolu Ankara istikametinde ise Bahçeşehir-Firuzköy mevkisi arasında trafik durma noktasına geldi. Gaziosmanpaşa mevkisinde başlayan yoğunluk da Seyrantepe çıkışında normale dönüyor.

İBB Trafik uygulamasına göre kent genelindeki yoğunluk saat 18.42 itibarıyla yüzde 83 olarak ölçüldü.

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