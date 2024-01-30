İstanbul'da yağışlı hava kenti terk edecek

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, Silivri ve Çatalca'nın yüksek bölgelerinde kar, diğer yerlerde zaman zaman karla karışık yağmur geçişleri yaşandı. Yağışlar il genelinde yağmura döndü.

İki gündür etkili olan soğuk ve yağışlı havanın, gece saatlerinden itibaren etkisini yitirmesi, perşembe gününden itibaren kademeli olarak artacak sıcaklıkların ise, hafta sonuna kadar 10 derece üzerine çıkarak 12 ila 13 dereceleri bulması tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların, 1 Şubat'a kadar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, 2-15 Şubat tarihleri arasında ise mevsim normalleri civarı, 1-3 derece üzerinde seyretmesi öngörülüyor.