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İstanbul'da yağmur bekleniyor

İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre; bugün havanın parçalı ve az bulutlu olacağı; hava sıcaklığının en düşük 0, en yüksek 8 derece olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının 2-4 derece artacağı belirtildi. Yarından itibaren ise yağmur bekleniyor.

IHA10.02.2020  12:18 - Güncelleme: 10.02.2020  12:18

İstanbul’da Meteoroloji’nin değerlendirmelerine göre; havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgârın Güney ve Güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceğinden, oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İstanbul’da 11 Şubat Salı gününden itibaren yağmurlu bir hava beklenirken; hava sıcaklığının Salı günü en düşük 6, en yüksek 12 derece; 12 Şubat Çarşamba günü en düşük 6, en yüksek 13 derece; 13 Şubat Perşembe günü en düşük 7, en yüksek 10 derece, 14 Şubat Cuma günü en düşük 4, en yüksek 10 derece olacağı tahmin ediliyor.

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