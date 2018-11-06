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İstanbul’da yakalanan 3 PKK’lı terörist tutuklandı

İstanbul’da terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 5 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

  • İHA
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Alınan bilgilere göre, terör örgütlerine yönelik operasyonlarını aralıksız sürdüren İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda PKK/KCK’nın gençlik yapılanması YDGH mensup oldukları ve örgütün dağ kadrosuna katılarak kırsal alanda faaliyet gösterdikten sonra eylem için yeniden İstanbul’a geldikleri tespit edilen 9 kişiden 5’ini yakalamıştı.
 
Yakalanan 5 PKK’lı, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Örgütün gençlik kanadına mensup 5 şüpheliden 3’ü ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise ‘adli kontrol’ şartı ile salıverildi.

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