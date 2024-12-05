Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük tahmin raporunu yayımladı.

Perşembe günü İstanbul ve Bursa yine bulutlu, yağış az. Ankara da biraz kapalı, İzmir perşembe güneşli ama sonraki günlerde yine yağmur gelecek. Antalya'da yağış sabah daha kuvvetli. İstanbul 12, Ankara 8, İzmir 18, Bursa 12, Antalya 18 derece olacak.

Cuma gününden itibaren yurt genelinde hava sıcaklıkları artacak. Marmara ve Karadeniz bölgelerinde hava sıcaklıklarının 5-6 derece artması beklenirken birçok bölgede de sisli hava etkili olacak.

Bazı bölgelerde ara yağışlar görülürken önümüzdeki hafta başından itibaren batı bölgelerde yağışların etkili olması tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU

İstanbul'da perşembe gününden itibaren hava sıcaklıklarının artması bekleniyor. Hava sıcaklıkları 5-6 derece artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

Perşembe günü en düşük sıcaklık 6, en yüksek sıcaklık ise 12 derecelerde olurken Pazartesi günü 13-17 dereceler görülecek.