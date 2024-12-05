İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Aralık 2024 Perşembe / 4 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,7361
  • EURO
    36,6782
  • ALTIN
    2958.42
  • BIST100
    9948.53
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

İstanbul'da yalancı bahar! Tarih verildi

Meteoroloji'nin tahminlerine göre, İstanbul'da hava sıcaklıklarının 12 derecelerden 17 derecelere çıkması bekleniyor.

5 Aralık 2024 Perşembe 13:25 - Güncelleme:
İstanbul'da yalancı bahar! Tarih verildi
ABONE OL

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük tahmin raporunu yayımladı.

Perşembe günü İstanbul ve Bursa yine bulutlu, yağış az. Ankara da biraz kapalı, İzmir perşembe güneşli ama sonraki günlerde yine yağmur gelecek. Antalya'da yağış sabah daha kuvvetli. İstanbul 12, Ankara 8, İzmir 18, Bursa 12, Antalya 18 derece olacak.

Cuma gününden itibaren yurt genelinde hava sıcaklıkları artacak. Marmara ve Karadeniz bölgelerinde hava sıcaklıklarının 5-6 derece artması beklenirken birçok bölgede de sisli hava etkili olacak.

Bazı bölgelerde ara yağışlar görülürken önümüzdeki hafta başından itibaren batı bölgelerde yağışların etkili olması tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU

İstanbul'da perşembe gününden itibaren hava sıcaklıklarının artması bekleniyor. Hava sıcaklıkları 5-6 derece artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

Perşembe günü en düşük sıcaklık 6, en yüksek sıcaklık ise 12 derecelerde olurken Pazartesi günü 13-17 dereceler görülecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.