İstanbul'da yapılacak: 'Kavuşma koridoru' için ilk görüşme tarihi belli oldu

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Rusya'nın Ukrayna'da işgal ettiği topraklardaki refakatsiz çocukların, ailelerine ulaşması için Türkiye'den destek istedi. Türk, Rus ve Ukraynalı ombudsmanlar arasında bir dizi görüşme yapıldı. Üç ombudsman, liderlerden önce İstanbul'da refakatsiz çocukların ailelerine kavuşturulması konusunda anlaşma ve oluşturulacak 'Kavuşma koridoru'nu görüşmek üzere bir araya gelme konusunda anlaştı. Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, söz konusu toplantıyı kasımın ilk yarısında yapmayı planladıklarını, iki tarafa alternatif tarihler sunduklarını, birkaç gün içinde bunun netleşeceğini söyledi.

'TÜRKİYE İÇİN GURUR VERİCİ'

Malkoç, savaş nedeniyle milyonlarca Ukraynalının ülkelerini terk ederek farklı yerlere yerleştiğini belirtti. Savaş esnasında anne, babası ölen çocukların da olduğunu vurgulayan Malkoç, "Rusya'da, Ukrayna'da kalan çocuklar var, binlerce de refakatsiz çocuk var. Türkiye'nin tutumu çok açık ve net. Savaşı istemiyor ve Sayın Cumhurbaşkanımız barışın olması için olağanüstü çaba sarf ediyor. Türkiye ombudsmanlığı olarak da çocuklara, 'Kavuşma koridoru' açabilir miyiz, bunun gayretindeyiz. Eğer bunu başarabilirsek çok mutlu olacağız ve bütün dünyaya Türk ombudsmanlığı olarak da örnek bir çalışma yapacağız. Kimisinin annesi, babası ölmüş, kimisi devlet koruması altında, orada mağdur olan çocukların bir kısmı dünyanın değişik ülkelerine dağıtıldı. Türkiye'de 1200 Ukraynalı çocuk var. Bunların bir kısmı refakatsiz çocuk, bir kısmı anne, babasının müsaadesiyle gelmiş. Biz bunu temin edersek binlerce çocuğun ailesi ile kavuşmasından gurur duyacağız. Türkiye için gurur verici bir şey" dedi.

'ÇOCUKLARIN KURTULUŞU ÇOK ÖNEMLİ'

Çocukları aileleriyle buluşturma teklifi geldiğinde çok mutlu olduklarını belirten Malkoç, "'Biz öncülük yapar, destek oluruz' dedik. 'Ancak İstanbul'da bir araya gelelim, bunun çerçevesini çizelim, bir platform oluşturalım' dedik. Bunu başarabilirsek çocuklarla ilgili önce bir çalışma yapacağız. Ardından, Rusya'nın elinde olan Ukraynalılar var, Ukrayna'nın elinde olan Ruslar var. Her iki ombudsman onları ziyaret etmek istiyor. Her ikisinin de istediği bu ziyaretlere Türk ombudsmanlığı da katılsın. İstanbul'da bir araya gelip bunu konuşacağız, bunun çerçevesini oluşturacağız. Kolay bir şey değil, halen orada mermiler sıkılıyor. Çocukların kurtuluşu için, insanların az da olsa savaş ortamından kurtulup mutluluk duyacağı şeyleri yapması son derece önemli. Toplantı tarihi olarak hem Ukrayna hem Rusya ombudsmanlarına alternatifli tarihleri sunduk, onlardan cevap bekliyoruz. Biz 'kasımın ilk 2 haftası içinde yapalım, hızlı adım atalım' dedik. Muhtemelen önümüzdeki hafta biz bu tarihi netleştireceğiz" ifadelerini kullandı. (DHA)