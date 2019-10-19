22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7971
  • 6,4953
  • 277.632
  • 98415.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İstanbul'da yarın bazı yollar kapalı

Beykoz'da yarın gerçekleştirilecek 2. MarmaRUN Koşusu nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 20 Ekim Pazar günü Beykoz'da gerçekleştirilmesi planlanan 2. MarmaRUN Koşusu nedeniyle emniyet tedbiri alındığı ifade edildi.
 
Açıklamada, 08.30-10.30 saatleri arasında trafiğe kapatılacak yollar şöyle belirtildi:
 
"Cumayolu Caddesi Göksu Caddesi, Mihrişah Valide Sultan Kavşağı, Küçüksu Kasrı Çıkışı, Kızılçeşme Sokak, Toplar Sönü Sokak, Rıfatpaşa Sokak, Sezek Sokak, Hekimler Sitesi Caddesi, Kafadar Sokak, Site Çıkışı 1, Site Çıkışı 2, Mektep Sokak, Çubuklu İskelesi Trafik Kapama Noktası, Üsküdar Geliş İstikameti Bağlantı Yolu, Fırın Sokak, Akça Çıkmazı, Emin Gözü Sokak, Kireçocağı Sokak, M. Ali Birand Caddesi Kesişimi, Otağtepe Cadde Kesişimi, Sine Sokak Kesişimi, Kasap Ahmet Sokağı, Mihribat Caddesi, Gülseven Çıkmazı."
 
Trafik akışının alternatif güzergahı ise Anadolu Hisarı Kampüsü - Kavacık Köprü istikameti olarak açıklandı.

Afrikalı katılımcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘Reis’ diye seslenerek sarıldı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Japonya’da tüketilmesi zorunlu! Türkiye'de de üretilmeye başlandı

Japonya’da tüketilmesi zorunlu! Türkiye'de de üretilmeye başlandı

Büyük endişe: Gördüğünüz yerde öldürüp dondurun

Büyük endişe: Gördüğünüz yerde öldürüp dondurun

Terörden temizlenen bölgede Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü

Terörden temizlenen bölgede Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü

YPG/PKK, Ermeni kilisesini de karargah olarak kullandı

YPG/PKK, Ermeni kilisesini de karargah olarak kullandı

Trabzonspor-Gazişehir FK CANLI ANLATIM

Trabzonspor-Gazişehir FK CANLI ANLATIM

Terör yandaşlarından 'DEAŞ' yalanı! Gerçek ortaya çıktı

Terör yandaşlarından 'DEAŞ' yalanı! Gerçek ortaya çıktı

21 yaşında ilk kez kendini gördü

21 yaşında ilk kez kendini gördü

Yer: Fethiye! Hint Okyanusu'ndan göç etti, teneke içecek kutusunu parçaladı

Yer: Fethiye! Hint Okyanusu'ndan göç etti, teneke içecek kutusunu parçaladı
 

POPÜLER HABERLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan´dan asker selamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan´dan asker selamı

Kolundaki yaranın içinden çıkanlara kimse inanamadı!

Kolundaki yaranın içinden çıkanlara kimse inanamadı!

Haftaya damga vurdular: İşte o anlar

Haftaya damga vurdular: İşte o anlar

Çekilme başladı, TSK teyakkuzda

Çekilme başladı, TSK teyakkuzda

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA