İstanbul'da yarın hava durumu nasıl olacak? İstanbul 15 günlük hava durumu

6 Temmuz 2021 Salı 11:32 - Güncelleme: 6 Temmuz 2021 Salı 11:32

Yarın istanbul'da yağmur var mı? sorusu, kentte yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Meteoroloji, oluşabilecek olumsuzluklara karşı İstanbul için 'turuncu kodlu' uyarı verdi. Ülke genelinde sıcaklık bu hafta mevsim normallerinde seyrediyor ancak bölge bölge şiddetli yaz sağanakları devam edecek. İstanbul 15 günlük hava durumu haberimizde yer alıyor. Buna göre yarın İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre yarınki hava durumu ve İstanbul 15 günlük hava durumu

YARINKİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde yarınki hava durumu ile ilgili son tahminleri yayınladı. Meteoroloji tarafından yapılan son bilgilendirmeye göre, İstanbul'da yarın da yağışlı hava hakim olacak. İstanbul'da Cumartesi gününe kadar sağanak yağış hakim olacak.

İstanbul'da yer yer etkili olan yağmur, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günü de kentin genelini etkileyecek.

İSTANBUL 15 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre; bugün yurdun kuzeybatı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

İstanbul'da yarın hava durumunun parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah ilk saatlerden itibaren il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.

10 İLDE KUVVETLİ YAĞIŞ

Sabahın ilk saatlerden itibaren de İstanbul ile zamanla Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Zonguldak, Düzce, Bolu ve Kütahya'da kuvvetli; İstanbul Anadolu Yakası ve Boğaz çevresi, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Düzce çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Meteoroloji, İstanbul için en üst uyarı kodunun bir altı olan 'turuncu' kodlu uyarıda bulundu. Yağışların sabah 04.00'te başlayıp gece 24.00'e kadar sürmesi bekleniyor.

Öte yandan yağışların Sakarya, Kocaeli, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde Çarşamba günü de yerel olarak etkili olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışların meydana getirebileceği sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı da uyarı da bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Adana, Mersin, Osmaniye, K. Maraş'ın batısı, Hatay kıyıları, Eskişehir, Ankara'nın kuzeybatı çevreleri, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların sabah ilk saatlerden itibaren İstanbul ile zamanla Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Zonguldak, Düzce, Bolu ve Kütahya'da kuvvetli (21-50 kg/m2); İstanbul Anadolu Yakası ve Boğaz çevresi, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Düzce çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.