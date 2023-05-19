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İstanbul'da yasa dışı organ ticareti operasyonu! 14 gözaltı

Yabancı uyruklu şahısları Türkiye'ye getirip sahte belgelerle organ ticareti yaptıkları tespit edilen 14 şüpheli düzenlenen operasyon sonucu yakalandı.

IHA19 Mayıs 2023 Cuma 15:31 - Güncelleme:
İstanbul'da yasa dışı organ ticareti operasyonu! 14 gözaltı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, 14 şüphelinin yabancı uyruklu şahısları Türkiye'ye getirerek sahte belgelerle resmi kurumlardan karar almak suretiyle 'Organ ve Doku Ticareti' yaptıkları, Türkiye'de yapamadıklarını ise Özbekistan'da gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Soruşturma çerçevesinde, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek', 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak' ve 'organ ve doku ticareti' suçlarını işlediği tespit edilen 14 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Ayrıca ikametlerinde arama yapıldı. Yapılan operasyon sonucu 14 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

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