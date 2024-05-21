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  • İstanbul'da yasa dışı silah imalatı, ticareti ve kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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İstanbul'da yasa dışı silah imalatı, ticareti ve kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

İstanbul'da, yasa dışı silah imalatı, ticareti ve kaçakçılığına yönelik iki ayrı operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

AA21 Mayıs 2024 Salı 11:47 - Güncelleme:
İstanbul'da yasa dışı silah imalatı, ticareti ve kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı silah imalatı, ticareti ve kaçakçılığı suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, suç örgütlerine silah temin eden zanlıların deşifre edilmesi, aralarındaki hiyerarşik yapının ortaya çıkarılması, etkinlik alanlarının ve suç faaliyetlerinin tespiti için çalışmalarını sürdürdü.

Gaziosmanpaşa ve Büyükçekmece'de kaçak silahların tutulduğu yerleri belirleyen polis, farklı tarihlerde düzenlediği iki operasyonda 4 şüpheliyi yakaladı. Adres ve araçlarda yapılan aramalarda ise satışa hazır 269 silah ve bunlara ait şarjörler ele geçirildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu arada, ele geçirilen kaçak silahlar İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi.

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