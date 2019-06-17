31°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8713
  • 6,5979
  • 252.135
  • 91.653
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İstanbul'da yaz Kur'an kursları başladı

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, '10 bin Kur'an kursu öğreticisinin 350 bin yavrumuzla buluşarak yaz sezonunu dolu dolu geçirmesini arzu ediyoruz.' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İstanbul 2019 yılı yaz Kur'an kursu açılış programı, Başakşehir Merkez Cami Kur'an Kursunda, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Başakşehir Kaymakamı Kazım Tekin ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, bu seneki yaz kurslarının temasının "Camiler çocuk dolsun, ahlakı Kur'an olsun." şeklinde belirlendiğini söyledi.

Çocukların yaz kurslarında camileri tanıdığını vurgulayan Prof. Dr. Yılmaz, şöyle konuştu: "Cemaatimize diyorum ki bu küçük yeni misafirlerimize saflarınızda yer açın, onların cemaate katılmalarında yardımcı olun. Çocukluklarını bağışlayın. Eksikleri, heyecanları olursa onları şefkatle uyarın ama asla kaşınızı onlara çatmayın. Onların camiyle cemaatle Kur'an ile Kur'an kurslarıyla ilgili intibaları sevgi, tebessüm, şefkat üzerine olsun."

Yaz kurslarına gelen çocukların milli ve manevi değerlerle tanıştığına vurgu yapan Yılmaz, "Bu milletin bir ferdi olduğunu daha küçük yaşta idrak etmiş olur. Aidiyet ve mensubiyet duygusuyla büyüyerek bu yüce millete, bu ezana, bu bayrağa sahip olmanın heyecanını küçük yaştan itibaren hissetmiş olur." dedi.

Yılmaz, geçen yıl İstanbul'da 285 bin kayıtlı öğrencinin yaz Kur'an kurslarından istifade ettiğini ifade ederek, "Bu sene bu sayının 350 bine ulaşmasını hedefliyoruz. Geçen yıl 9 bin civarında Kur'an kursu görevlisi kardeşimiz vardı. Bu sene bu sayıyı 10 bine çıkardık. 10 bin Kur'an kursu öğreticisinin 350 bin yavrumuzla buluşarak yaz sezonunu dolu dolu geçirmesini arzu ediyoruz." şeklinde konuştu.

Mehter takımı gösterisi ve çeşitli etkinliklerin ardından çocuklar, öğreticilerinin eşliğinde ilk derslerine başladı.

Dakikalarca dans eden yılanlar kendilerini izleyenleri hayran bıraktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan'dan Süleyman Demirel mesajı

Başkan Erdoğan'dan Süleyman Demirel mesajı

TSK'dan Gelibolu'da dev tatbikat

TSK'dan Gelibolu'da dev tatbikat

Hayatlarını hiçe saydılar! Pes dedirten görüntüler

Hayatlarını hiçe saydılar! Pes dedirten görüntüler

İBB’den toplu ulaşımdaki "Sübvanse" kararı

İBB’den toplu ulaşımdaki 'Sübvanse' kararı

Başkan Erdoğan'dan Milli Görüş hamlesi! Slogan: 94 ruhuyla

Başkan Erdoğan'dan Milli Görüş hamlesi! Slogan: 94 ruhuyla

Tepkiler büyüyor! 'Bu hakaret sadece Atatürk’e değil, hepimize yapıldı'

Tepkiler büyüyor! 'Bu hakaret sadece Atatürk’e değil, hepimize yapıldı'

Şule Çet'in ölümüyle ilgili dava flaş gelişme

Şule Çet'in ölümüyle ilgili dava flaş gelişme

Konut alacaklar dikkat... Bugün kullanıma sunuldu

Konut alacaklar dikkat... Bugün kullanıma sunuldu
 

POPÜLER HABERLER

Önce yavru kediyi ezdi sonra çevredekileri tehdit etti

Önce yavru kediyi ezdi sonra çevredekileri tehdit etti

Trump'tan ilginç 'uzaylı' açıklaması: Bir defa bilgilendirme yapıldı

Trump'tan ilginç 'uzaylı' açıklaması: Bir defa bilgilendirme yapıldı

Hobi olarak başladı! Talep patladı...

Hobi olarak başladı! Talep patladı...

Milyonlarca emekliye Temmuz müjdesi: Tabloya bak maaşını öğren

Milyonlarca emekliye Temmuz müjdesi: Tabloya bak maaşını öğren

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA