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İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması gerçekleştiriliyor

İstanbul'da, 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması kapsamında denetim gerçekleştiriliyor.

  • AA
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Yeditepe Huzur Uygulaması, İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan koordinasyonunda 39 ilçede saat 00.00'da başladı.

Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeli ile ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik, Mali Suçlarla Mücadele, Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanı, Terörle Mücadele, Kaçakçılık, Organize Suçlarla Mücadele ve Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra, özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri katılıyor.

Uygulama kapsamında kara, hava ve deniz ulaşımının yapıldığı belirli noktalarda da denetlemeler gerçekleştiriliyor. Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde, aranan kişiler, silah, bıçak ve uyuşturucu madde taşıyanlar üzerinde duruluyor.

Trafik kontrollerinin yapıldığı uygulamaya, polis helikopteri de destek veriyor. Uygulamada narkotik köpekleri de araçlardaki aramalara katılıyor. 

Uygulama saat 02.00’ye kadar sürecek.  

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