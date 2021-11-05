İSTANBUL 19°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Kasım 2021 Cuma / 30 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,6895
  • EURO
    11,2299
  • ALTIN
    566.179
  • BIST100
    1583.59
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' denetimi gerçekleştirildi
Güncel

İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' denetimi gerçekleştirildi

İstanbul genelinde 'Yeditepe Huzur' denetimleri yapıldı. Durdurulan araçlar tek tek aranırken araçtakiler GBT taramasından geçirildi. Narkotik Köpeği 'Hanna' da aramalara katıldı.

DHA5 Kasım 2021 Cuma 22:35 - Güncelleme: 5 Kasım 2021 Cuma 22:35
ABONE OL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından İstanbul genelinde 'Yeditepe Huzur' denetimleri gerçekleştirildi. Durdurulan araçlar tek tek aranırken araçta bulunanlara Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Yapılan aramalara narkotik köpekleri de destek verdi. Taksim'de yapılan denetimlerde narkotik köpeği 'Hanna' durdurulan otomobilleri didik didik aradı.

HACİZLİ OTOMOBİL OTOPARKA ÇEKİLDİ

Denetim yapılan noktalardan biri de Kadıköy'dü. Yapılan denetimler sırasında durdurulan araçlar tek tek aranırken, hakkında Hacizli Yakalama kararı bulunan bir otomobil çekici ile emniyet otoparkına çekildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.