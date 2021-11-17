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Güncel

İstanbul'da ''Yeditepe Huzur Uygulaması'' yapıldı

İstanbul'da düzenlenen 'Yeditepe Huzur Uygulaması' kapsamında sürücüler ile yolculara yönelik denetim yapıldı.

AA17 Kasım 2021 Çarşamba 20:27 - Güncelleme: 17 Kasım 2021 Çarşamba 20:27
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Kent genelindeki uygulamada, Beyoğlu, Fatih ve Kadıköy başta olmak üzere birçok noktada polis ekiplerince denetim gerçekleştirildi.

Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeli ile ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler ve Trafik Denetleme ekipleri de katılıyor.

Kontrol noktalarında durdurulan araçtakilere kimlik kontrolü yapan ekipler, şüpheli gördükleri kişilerin üstünü aradı.

Taksim Meydanı'ndaki uygulamalarda, trafik ekipleri sürücü ve araçların belgelerini incelerken, asayiş ekipleri de kişi ve araçlarda arama yaptı.

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