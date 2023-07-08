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İstanbul'da Yerel Düzey Operasyon ve Müdahale Planları Değerlendirme Toplantısı yapıldı

İstanbul Valisi Davut Gül başkanlığında Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında güvenlik bürokrasisi ve ilgili kuruluşların temsilcileri ile Yerel Düzey Operasyon ve Müdahale Planları Değerlendirme Toplantısı düzenlendi.

AA8 Temmuz 2023 Cumartesi 21:26 - Güncelleme:
İstanbul'da Yerel Düzey Operasyon ve Müdahale Planları Değerlendirme Toplantısı yapıldı
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) yerleşkesindeki toplantıya, vali yardımcıları, İl Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu, AFAD İl Müdürü Ercan Akar ve ilgili kamu kuruluşların temsilcilerinden oluşan afet çalışma grupları katıldı.

İstanbul'da olabilecek depreme dair hazırlıklara ilişkin güncel çalışmaların ele alındığı toplantıda konuşan Vali Gül, olası bir depreme karşı tüm kurumların başta kendi fiziki yapıları olmak üzere hazırlıklarını yapması gerektiğini söyledi.

Mahalle ölçeğinde bir yapı oluşturulması gerektiğini vurgulayan Gül, şunları kaydetti:

"Toplum tabanlı afet yönetiminde mahalleyi esas almamız lazım. Mahalleyi esas alırken, önceden eğitilmiş ve akredite olmuş gönüllüler ve muhtarlardan, varsa o bölgede yaşayan kamu personeli ile mahalle ölçeğinde bir yapılandırmayı hayata geçirmemiz lazım. Sebebi şu; dışarıdan gelen kurtarma ekibini bir yere gönderdiğinizde ona rehberlik edecek, yol gösterecek ve mahalleyi bilen insanlara ihtiyaç var. Yardım gönderdiniz, yardım dağıtımında ihtiyaç var, çadır gönderdiniz, çadırın kurulumunda ihtiyaç var. İlk 48 saat ve 72 saat özellikle mahalle ölçeğinde yardımcı olacak kişilere ihtiyacımız var."

Toplantı, yapılan istişarelerle sona erdi.

  • İstanbul Valisi Davut Gül
  • Yerel Düzey Operasyon ve Müdahale Planları Değerlendirme Toplantısı
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