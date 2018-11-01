Son Dakika Haberleri 1

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İstanbul'da yoğun sis etkili olmaya başladı

İstanbul'un bazı bölgelerinde sabah saatlerinden itibaren aralıklarla sis etkili olmaya başladı.

  • AA
  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Avrupa yakasındaki bazı ilçeler ve İstanbul Boğazı'nda bölgesel olarak sis etkili oluyor. Bu nedenle gökdelenlerin de sis arasında kaybolduğu dikkati çekti.

Öte yandan, görüş mesafesini yer yer 100 metreye kadar düşüren sisin yoğun olduğu noktalarda sürücüler araçlarının farlarını yakarak yavaş ilerledi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
´Çingene Kızı´nın parçaları yurda dönüyor

´Çingene Kızı´nın parçaları yurda dönüyor

Kızı için bakın ne yaptı

Kızı için bakın ne yaptı

Pişirilince daha sağlıklı hale gelen sebzeler

Pişirilince daha sağlıklı hale gelen sebzeler

Limon suyunun yararları

Limon suyunun yararları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA