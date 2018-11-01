İstanbul'da yoğun sis etkili olmaya başladı

Avrupa yakasındaki bazı ilçeler ve İstanbul Boğazı'nda bölgesel olarak sis etkili oluyor. Bu nedenle gökdelenlerin de sis arasında kaybolduğu dikkati çekti.

Öte yandan, görüş mesafesini yer yer 100 metreye kadar düşüren sisin yoğun olduğu noktalarda sürücüler araçlarının farlarını yakarak yavaş ilerledi.