İstanbul'da yoğun sis etkili olmaya başladı
İstanbul'un bazı bölgelerinde sabah saatlerinden itibaren aralıklarla sis etkili olmaya başladı.
- AA
Avrupa yakasındaki bazı ilçeler ve İstanbul Boğazı'nda bölgesel olarak sis etkili oluyor. Bu nedenle gökdelenlerin de sis arasında kaybolduğu dikkati çekti.
Öte yandan, görüş mesafesini yer yer 100 metreye kadar düşüren sisin yoğun olduğu noktalarda sürücüler araçlarının farlarını yakarak yavaş ilerledi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.