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Güncel

İstanbul'da yolcu otobüslerinde emniyet kemeri denetimi

Büyük İstanbul Otogarı'nda emniyet birimlerince sürücü ve yolculara emniyet kemerinin önemi hatırlatıldı.

AA9 Mayıs 2024 Perşembe 16:26 - Güncelleme:
İstanbul'da yolcu otobüslerinde emniyet kemeri denetimi
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İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan araçların karşılaşabileceği kazaları önleyebilmek, seyahate çıkacak vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlayabilmek amacıyla denetim yaptı.

Otogar çıkışında otobüsleri durduran ekipler, gerekli belgeleri inceledi, takograf ve emniyet kemeri kontrolü yaptı.

Sürücü ve yolcuları da uyaran polis, emniyet kemeri takmanın önemini anlatan broşürler dağıttı.

Basın mensuplarına açıklama yapan İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdür Vekili Tunay Başarık, "4-10 Mayıs Trafik Haftası" sebebiyle otogarda denetimlere devam ettiklerini söyledi.

Amaçlarının kazalarda olası can kaybını azaltmak olduğunu vurgulayan Başarık, sürücü ve yolcuların emniyet kemeri alışkanlığını artırmak ve vatandaşları bilinçlendirmek için denetimler yaptıklarını kaydetti.

- "Kemerli yolculuklar dileriz"

Emniyet kemerinin hayat kurtardığının altını çizen Başarık, "Emniyet kemeri kullanımı, olası kazalarda can kaybının yüzde 45, ağır yaralanma oranını ise yüzde 60 azaltmaktadır. Bu sebeple İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak yolcu ve sürücülerimize kazasız ve kemerli yolculuklar dileriz." ifadelerini kullandı.

  • İstanbul Otogarı
  • Emniyet Kemeri
  • Trafik Güvenliği

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