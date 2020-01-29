İSTANBUL 14°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9579
  • EURO
    6,5548
  • ALTIN
    300.554
  • BIST100
    120118
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul’da yüklü miktarda uyuşturucu hap ele geçirildi, operasyon anları kameraya yansıdı
Güncel

İstanbul’da yüklü miktarda uyuşturucu hap ele geçirildi, operasyon anları kameraya yansıdı

İstanbul narkotik polisi tarafından düzenlenen operasyonda, binlerce uyuşturucu hap ve hap imalatında kullanılan kimyasal madde ele geçirildi. Polisin uyuşturucu hap imal edilen depolara düzenlediği baskında hap üreten makinelerin çalışır halde olması dikkat çekti. 4 kişinin gözaltına alındığı operasyon anları kameralara yansıdı.

IHA29.01.2020  14:17 - Güncelleme: 29.01.2020  14:17

Alınan bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında dün gece Büyükçekmece’de yeni bir operasyona daha imza attı. Kendilerini gizlemek için ‘pasta’ ve ‘börek’ imalathanesi gibi kiraladıkları depoda uyuşturucu hap üreten şüphelileri takibe alan narkotik polisi, dün akşam araca uyuşturucu madde yükleyip başka bir adrese sevk yapan zanlıları durdurmak istedi. Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan şüpheliler kaçmaya başladı. E-5 kara yolu üzerinde kaçmayı sürdüren uyuşturucu tacirleri, Avcılar Denizköşkler bölgesinde polis ekiplerince önleri kesilerek durduruldu. Operasyonda 4 şüpheli yalanarak gözaltına alındı. Uyuşturucu hap imalathanesine düzenlenen operasyonda 164 kilo 200 gram ekstasy hap, 11 kilo kimyasal madde, 83 kilo 500 gram üretime hazır ham madde, 135 kilo ekstasy ham maddesi, 1 hap basma makinesi, 1 elektronik öğütücü, 1 fırın, 2 vakumlama makinesi, 3 terazi, hap basım milleri ile 1 kompresör ele geçirildi. Ele geçirilen hapların miktarının 1 milyon 500 binin üzerinde olduğu öğrenildi. Uyuşturucu maddelerin piyasa değerinin 25 milyon lira civarında olduğu tahmin edilirken, depoya düzenlenen baskında hap üreten makinelerin çalışır halde olması dikkat çekti.

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Öte yandan operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve uyuşturucu hap yapımında kullanılan materyaller emniyet müdürlüğünde basın mensuplarına sergilendi. Sergi havadan görüntülendi.

Eller semaya açıldı! Kahramanlardan duygusal veda

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Türkiye'nin yükselen güç haline gelmesi ilgiyi artırdı
Türkiye'nin yükselen güç haline gelmesi ilgiyi artırdı

Türkiye'nin yükselen güç haline gelmesi ilgiyi artırdı

Beni niye kovdun Başkan
Beni niye kovdun Başkan

Beni niye kovdun Başkan

Almanya'yı köşeye sıkıştıran soru: Cevap veremediler
Almanya'yı köşeye sıkıştıran soru: Cevap veremediler

Almanya'yı köşeye sıkıştıran soru: Cevap veremediler

Test uçuşunu başarıyla tamamladı
Test uçuşunu başarıyla tamamladı

Test uçuşunu başarıyla tamamladı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.