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  • İstanbul'da ''yüksek karlı gizli fon'' vaadiyle yaşanan dolandırıcılık olayına ilişkin 3 şüpheli daha tutuklandı
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İstanbul'da ''yüksek karlı gizli fon'' vaadiyle yaşanan dolandırıcılık olayına ilişkin 3 şüpheli daha tutuklandı

İstanbul'da futbol camiasından bir çok kişiyi 'yüksek karlı gizli fon' vaadiyle dolandırdığı iddia edilen ve tutuklanan banka müdürüyle ortak çalıştığı, elde edilen haksız kazancı yurt dışına transfer ettiği değerlendirilen 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

AA29 Nisan 2023 Cumartesi 10:42 - Güncelleme:
İstanbul'da ''yüksek karlı gizli fon'' vaadiyle yaşanan dolandırıcılık olayına ilişkin 3 şüpheli daha tutuklandı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Fatih Terim, kızı Buse Bahçekapılı, damadı Volkan Bahçekapılı, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin "yüksek karlı gizli fon" vaadiyle dolandırılması ve şube müdürünün tutuklanmasının ardından çalışma başlattı.

Ekipler, yaptığı çalışmada, şube müdürü S.E'nin elden yüksek paralar vererek müştekilerin güvenini kazandığını daha sonra ise 55 milyon dolarlık bir haksız kazanç elde ettiğini saptadı.

Müştekilere vadettiği miktarları ödemeyen ve yapılan şikayetler sonrası tutuklanan S.E'nin elde ettiği paraların yurt dışına çıkarılma ihtimali üzerinde duran ekipler, şüpheliyle birlikte hareket ettikleri değerlendirilen 5 zanlının, olay tarihlerinde çok kez yurt dışına giriş çıkış yaptığını belirledi.

Çalışmalarını tamamlayan ekipler, İstanbul, Edirne ve Tekirdağ'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 zanlıyı yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken 2'si adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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