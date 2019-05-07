İstanbul'da yürütülen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

Baskın yapılan adreslerden biri de Bahçelievler, Zafer Mahallesi Ayşe Çavuş Sokak'taki iki katlı bir binaydı. Özel Harekat Timleri'nin girdiği binada çok sayıda kişi hakkında yakalama kararı bulunuyor. Binaya giren polisin içerideki arama ve gözaltı işlemleri devam ederken, Özel Harekat Timleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.