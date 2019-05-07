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İstanbul'da yürütülen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yaptı. Sabah saat 05:00 sıralarında narkotik ekipleri tarafından daha önceden belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyona Özel Harekat Timleri de destek verdi.

  • DHA
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Baskın yapılan adreslerden biri de Bahçelievler, Zafer Mahallesi Ayşe Çavuş Sokak'taki iki katlı bir binaydı. Özel Harekat Timleri'nin girdiği binada çok sayıda kişi hakkında yakalama kararı bulunuyor. Binaya giren polisin içerideki arama ve gözaltı işlemleri devam ederken, Özel Harekat Timleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. 

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