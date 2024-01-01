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  • İstanbul'da yüzbinler Filistin için buluştu! Dünyaya anlamlı mesajlar
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İstanbul'da yüzbinler Filistin için buluştu! Dünyaya anlamlı mesajlar

308 sivil toplum kuruluşu, Pençe Kilit Harekat bölgesinde şehit olan askerimiz, İsrail zulmüne uğrayan Filistin'e destek ve teröre lanet için tek yürek oldu. Ayasofya, Sultanahmet, Süleymaniye ve Eminönü Yeni camilerinde sabah namazında buluşan yüz binlerce kişi Galata Köprüsü'ne yürüdü. Tarihi yürüyüşle İstanbul'dan tüm dünyaya güçlü ve anlamlı mesajlar verilerek hem PKK terörü hem de İsrail zulmü lanetlendi.

1 Ocak 2024 Pazartesi 12:51 - Güncelleme:
İstanbul'da yüzbinler Filistin için buluştu! Dünyaya anlamlı mesajlar
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Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) öncülüğünde, Milli İrade Platformu tarafından 308 STK'nin katılımıyla düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşü için Galata Köprüsü'nde yüz binlerce kişi bir araya geldi. Büyük yürüyüşle İstanbul'dan tüm dünyaya güçlü ve anlamlı mesajlar verilerek hem PKK terörü hem de İsrail zulmü lanetlendi.

TARİHİ GÜNDE TARİHİ MESAJLAR

Tarihi günde konuşan ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, "Hem şehitlerimize rahmet hem Filistin'e destek hem de dünyanın en büyük terörist örgütlerinden biri olan İsrail'e lanet için binlerce vicdan sahibi insan bir araya gelmiş durumda." dedi.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, "Verdiğimiz en son 12 şehitten önce gelen on binlerce şehidimizin katilleri aynı olduğu için kayıtsız kalamayız." ifadelerini kullandı.

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Bir gün gelecek dünyadaki bu adaletsiz düzene dur diyecek bir güce erişmiş olacağız." diye konuştu.

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, "Bugün bir kez daha gördük ve anladık ki, Filistin'in kurtuluşu insanlığın kurtuluşudur." dedi.

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun ise, "Bugün burada olmanız o kadar anlamlı ki, diyoruz ki "ne yaptığınızı görüyoruz." ifadelerini kullandı.

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