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İstanbul'da yüzlerce polis ile trafik denetimi

İstanbul'da, 2398 motosiklet ile 111 aracın kontrol edildiği denetimlerde sürücülere toplam 286 bin 149 lira ceza kesildi.

AA10 Ağustos 2023 Perşembe 09:54 - Güncelleme:
İstanbul'da yüzlerce polis ile trafik denetimi
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde sürücülere yönelik iki aşamalı uygulama gerçekleştirdi. Uygulamanın ilk aşamasında İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ile Ataşehir, Gaziosmanpaşa ve Kağıthane'de ilçe emniyet müdürlüklerinin asayiş büro amirliği personeli, motosiklet yedek parça satışı ve tamiri yapılan iş yerlerini denetledi.

Kontroller kapsamında, 13 işyeri ve 104 motosiklet kontrol edilirken, hacizli ve yakalaması bulunan 1 motosiklet hakkında işlem yapıldı.

Denetimlerin ikinci aşamasında, 526 personelle 22.00-01.00 saatleri arasında motosikletlere yönelik 68 noktada sabit yol uygulaması yapıldı.

Uygulamalarda, 4 bin 488 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı, aranan 5 şüpheli ile 23 yoklama kaçağı yakalanırken, 3 kişiye idari işlem uygulandı.

Toplamda 2398 motosiklet ve 111 aracın kontrol edildiği uygulamalarda, çalıntı ve tescilsiz 2 motor yakalandı, 14 motosiklet ve 29 motosiklet sürücüsü hakkında işlem yapıldı, 7 motosiklet trafikten menedildi.

Denetimlerde 12 araç sürücüsü ile 1 araç hakkında işlem yapılırken, toplamda 286 bin 149 lira trafik cezası kesildi.

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